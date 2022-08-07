Российские военные разминировали большую часть промышленных объектов в Мариуполе

MOD Russia/via Globallookpress.com Отряд Международного противоминного центра ВС РФ успешно разминировал большую часть промышленных объектов в Мариуполе и продолжает работу в жилых кварталах города, заявил командир подразделения с позывным Кубань.
MOD Russia/via Globallookpress.com Отряд Международного противоминного центра ВС РФ успешно разминировал большую часть промышленных объектов в Мариуполе и продолжает работу в жилых кварталах города, заявил командир подразделения с позывным Кубань.
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