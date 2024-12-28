В России могут появиться штрафы за незаконную регистрацию в качестве ИП

Правительство РФ представило на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий уголовную ответственность за неправомерную регистрацию частных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), а также за неправильное применение документов с этой целью.
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