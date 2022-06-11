Американский гольфист Тайгер Вудс стал третьим в истории спортсменом-миллиардером, сообщает Forbes. Издание оценивает состояние пятнадцатикратного победителя турниров серии «Мэйджор» в более чем 1 млрд долларов.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
- Игроки «Зенита» закурили чемпионские сигары в раздевалке после победы в Единой лиге ВТБ
Свежие комментарии