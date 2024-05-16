Всё самое тяжёлое наступит в июле-августе – эксперт о перспективах энергетики Украины

Украине придется долго жить в режиме дефицита энергии с веерными отключениями. Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого в РФ политолога Юрия Романенко заявил бывший гендиректор компании «Оператор ГТС Украины», энергетический эксперт Сергей Макогон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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