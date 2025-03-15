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Царьград

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Центральная Россия: морозн маленько позастрашивает на начала следующей недели

Центральная Россия: морозн маленько позастрашивает на начала следующей недели

Научный руководитель Гидрометцентра России, Роман Вильфанд, сообщил о значительных похолоданиях в начале следующей недели в центральной части России: температура ночью опустится до минус 8 градусов, но уже к четвергу ожидается потепление до 5-7 градусов днём.

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HotRS
Центральная Россия: морозн маленько позастрашивает на начала следующей недели© Судя по позиционированию Царьграда как православный, это древний православный язык? Раскудыкнулось красно солнышко, уталдыкнулся ясный перец паче морозн маленько позастрашивал на начала и на конца.
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