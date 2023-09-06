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ЦБ почти в 10 раз увеличит сумму ежедневных продаж валюты в сентябре

ЦБ почти в 10 раз увеличит сумму ежедневных продаж валюты в сентябре

Банк России увеличит продажу иностранной валюты. В период с 14 по 22 сентября ежедневный объем продажи валюты увеличится в 9,3 раз, составив 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей, обозначенных ранее, а общий объем достигнет 150 млрд рублей.

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