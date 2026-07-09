Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Депутаты Госдумы в 2026 году получат ежегодные премии досрочно

Депутаты Госдумы в 2026 году получат ежегодные премии досрочно

Общественная Служба Новостей Фото: Пресс-служба Госдумы РФ Депутаты Госдумы в 2026 году могут получить ежегодные премии досрочно — в начале сентября.

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Комментарии
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Леонид Руси
Те, кто в коме лежат, параличе, или у них деменция, то не ответят... А так то мы догадываемся кто мы...
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4 н.
Елена Секретева
Они отлично выполняют, что им диктуют. Поэтому и премия.
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4 н.
vladstamp
ЗА ЧТО????????  Ничего не производят, ни за что не отвечают!!!! Бездельники на шее народа!!!
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3 н.