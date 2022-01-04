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Олимпиада-2022. 1/4 финала. Женская сборная США играет с Чехией, Россия завтра встретится со Швейцарией

В Пекине стартовал плей-офф женского олимпийского хоккейного турнира.  Пекин-2022 Олимпийский хоккейный турнир (женщины)  1/4 финала США – Чехия – 0:0 (первый период) Канада – Швеция – начало в 16:10 12 февраля  Россия – Швейцария – начало в 07:10 Финляндия – Япония – начало в 11:40 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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