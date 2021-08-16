Абсолютный рейтингПолитикаКак США планировали обустроить СССР после своей победы в наземной войне За весь период советско-американского противостояния в США было составлено около 10 планов будущей войны с СССР.Вернуться к статье12713НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьБорис БаженовНу, и что не выполнено? Разве только то, что бомбы не брошены, но сколько миллионов без бомб погублено или не родилось? И сырье мы им поставляем: нефть, газ, металлы, древесину, уголь...ВГВильгельм ГегельВы только подумайте. Отбросте весь бред этого аффтора-наркомана, только наркоман мог выдумать этот бред, для чего американцам бросать бомбы? Все необходимые им и их союзникам ресурсы можно менять на "зеленые бумажки"! Коих можно печатать и печатать, а местные аборигены с их "племенными вождями" - олигархами будут приносить "на блюдечке с голубой каемочкой" все, что необходимо Западу! И радоваться "стеклянным бусам"!Скиф ТуранПлан «Дропшот», при всей своей лихости, имел крайнее условие своего осуществления. Он должен был быть применён только в ответ на агрессивные действия СССР и стран соцблока. Массированное использование ядерного орудия допускалось только в том случае, если советские сухопутные силы перейдут в наступление в Западной Европе. Поскольку ничего такого в помине не наблюдалось, то и до реализации плана «Дропшот» дело не дошло.ВГВильгельм ГегельА как же такие слова аффтора :"Как США планировали обустроить СССР после своей победы в наземной войне" и большая часть страниц и сегодня не опубликована". Что за глюк такой? Говорить о том, чего не знаешь!Александр ЛисовскийКонечно строить планы это задача любого военного ведомства . Мой отец служил в ДА и там был секретный отдел , где постоянно на стеклянном " планшете " рисовали планы бомбардировки полком США или стран НАТО в зависимости от поставленной задачи . Потом это всё стиралось мокрой тряпкой. Американцы не дураки и они так же понимают , что ответ не застанет долго ждать . И если мы при своей, не самой лучшей жизни можем надеяться на рай ( как сказал Путин ) , то у них при их жизни, совсем другие интересы и надежды. А такими глупыми статьями нас постоянно отвлекают от настоящей жизни людей в современной России.ВГВильгельм ГегельСогласен, стопудово! Пропагандоны "из кожи лезут" , рассказывая какие они там плохие и как там плохо, а мы белые и пушистые, и в шоколаде!Tania ЕременкоПутин - Гений и Великий Стратег! Спасибо ему за возвращение Крыма и за правильную внешнюю политику. Ещё бы враги России не мешали - русофобы с либерастами. Давно надо их прижучить.WWaleryДа - с Вами более чем согласен, но это пока... а что будет потом - ельцин центр?НШНина ШалеваПолностью поддерживаем Вас! Мы всегда защищали нашего Президента, много шишек получали.НШНина ШалеваДа мы об этом постоянно говорим, о Русофобии. Уничтожать!!!Сергей МикульскийПутину пора на пенсию!Александр НефеденковИ тебя на его место😀. Кого предлагаешь на его место?Сергей МикульскийПлатошкинаАлександр НефеденковВ отношении Платошкина было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК России (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти). Хочешь вернуться в лихие 90. Да и нечего он путного предложить не смог. Не знаю такого кандидата, кто мог бы дать разумное предложение, как поднять экономику, такой богатой на ресурсы страны, как Россия.Сергей МикульскийА что для тебя путного предложил Путин? Морковку по 120 рублей за кг? Бензин по 50 рублей за литр? Пенсионный возраст до 65 лет? Коммуналку по 10 тысяч в месяц? МРОТ 12160 рублей? Пипец достижения!Борис БаженовА теперь приведите хотя бы один беспорядок, "сопровождавшийся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", который был учинён Платошкиным. И сообщите, наконец, фамилию того "представителя власти", которому Платошкин сам или привлечённый им человек "оказал вооруженное сопротивление". И такой бред выходит из суда именем Российской Федерации. Полная дискредитация государства и власти... За это судей надо наказывать. Но еще больше удивляют люди, повторяющие этот бред.Борис БаженовА в чем правильность внешней политики? В интенсификации вывоза природных ресурсов в страны, испокон веков являющиеся нашими противниками? В выводе капитала и бюджетных денег а банки этих стран?НШНина Шалеваопять морковка.Сергей МикульскийБраво!Сергей МикульскийЭтого мало? Путин вообще не в курсе, что в его стране творится. Ляпнул, что с морковкой у нас неурожай. Морковка даже за полярным кругом растёт, а у него неурожай.Александр ЛисовскийТаня , как видно из фото вы смотрите на жизнь одним глазом. Наверно по этому и такие однобокие комментарии.Александр ЛисовскийДумаю пока не найдут Путина- 2 российское ОПГ его не отпустит. Да и с дворца , говорят золотой ершик стащили под эту шумиху.Александр ЛисовскийДело идёт к выборам и власть убирает честных , умных и порядочных людей . В тюрьмах по надуманным обвинениям сидят уже более 120 людей , которые были известны как лидеры и собирались баллотироваться в Думу . Запрещены все общественные организации которые могут обладать информацией о российских ВОРАХ во власти . Полиция , силовые органы и росгвардия доведена до 2 миллионов человек и им увеличили " заработки ". А антикоррупционные штабы запрещены , как " враги народа ". И кто то ещё может упрекать 1937 год .Алексей ТабаковНепонятно одно,население России состоит из одного "товарища" Путина?А остальных уже довакцинировали и освободили территорию от паханатофобов?Круто,тогда он вечный "сиделец",пока не призовут небеса)))Anatoli RyabenkoЭто "партнёры", которым СССР был зубной болью. Но правда упрямая вещь. Вредительство США на Земле это действительно неизмеримо. Природа такое не терпит. Конец США очевиден. Система капитализма показала своё звериное лицо человечества. Путь к коммунизму неизбежен.Tania ЕременкоА что ожидать от пиндосии? Она собрана с самого начала из бандитов: пиратов, касперов, корсаров... убийц и грабителей. Это у них всех в крови, как на Окраине бандеровщина.НШНина ШалеваВ Англии было чуть ли не узаконено пиратство. Пираты отчисляли деньги в казну Англии. И в середине с 20 годов Великобритания имела свой наркотический треугольник! Он был в Азии.ВГВильгельм ГегельКасперы - это сокращенно Касперский?WWaleryАмерика во все времена жила за счет других. Рабский бесплатный труд, колонии и займы под проценты или под жизнь, им были огромные доходы от мировых и локальных войн. И сегодня для США уже нужны российские ресурсы. Люди не нужны. Сегодня атомные бомбардировки и войны у США на третьем месте - они воевать с сильными противниками не любят. Сегодня они планируют покупать правительства своих противников или усаживать своих людей в правительства других стран силой пятых колон и обманом. Это очень сволочные способы войны... Нам нужна идеология, за отклонение от которой (как это сделал горбатый уже в 1986 году) законом должно быть обозначено жесткое пресечение клятвопреступников. Хороший пример КНР! У них четкая и продуманная всем понятная идеология. Народ готов ее защищать.., кто у нас готов защищать далекие для народа яхты и футбольные зарубежные клубы и их владельцев? И т. п.?Эльфено4ек ЧумазиковаВот дайте это почитать тем дерьмократам, которые считают, что с США можно дружить. Пиндосам не нужны ни друзья ни партнеры, им нужны рабы, ну, или вассалы в лучшем случае, коими сейчас является практически вся Европа, как бы ни пыжилась. Кто не желает становится вассалом, объявляется врагом, со всеми вытекающими...НШНина ШалеваТем более, с этими планами по уничтожению нашего Государства необходимо призывать Россиян консолидироваться с Путины ВВ!!! Пришло время уничтожать Русофобов на корню, как страшную траву борщевик. Наш Президент Путин ВВ действительно гений!!! Великий тактик и стратег. Это было провидением Господа Бога послать нам такого Президента. Давайте будем его всегда поддерживать, помогать с Нацпроектами, во всем помогать!Алексей ТабаковДаа,покойный Задорнов(классный человек был) просто отдыхает)))Сергей АнисимовНадо БИТЬ СЕЙЧАС!! На опережение.По личному армейскому опыту знаю-пиндос мирный когда обосрется натурально,получив по полной .Нация созданная как изначально из убийц,воров,проституток не измениться НИКОГДА.Так будетПривет, однофамилец! Полностью с тобой согласен. Я давно призываю к тому, чтобы пиндостан разнесли в хлам. Они этого заслуживают, точнее, заслужили всем свои двухсотлетним существованием. Страна настоящего быдла (исключительного, как они себя любят называть...особенно смешно это выглядит из уст главного пидора всея педрил - обамы, блядь)НШНина ШалеваУ нас стратегия оборонительная, а потом контрнаступление. Сначала нужно кому-то на нас напасть первыми, ну а потом и наши долбанут.НШНина ШалеваМы давно говорим о грязи в интернете, Путина здесь мочили, как только он стал президентом. Его унижали всячески.. Путин ВВ принял удар, но пошел только в перед.ВГВильгельм ГегельВам бы в Генштабе работать! Какой талант стратега пропадает!НШНина ШалеваЯ не против! Русофобов в стране точно не было!ВГВильгельм ГегельИ страну бы развали такие стратеги, как вы! Всякая кухарка доуправляла бы государством!ВГВильгельм ГегельВы прикрываетесь русофобией, чтобы пропагандировать ксенофобию!НШНина ШалеваА почему бы мне не быть в Генштабе? Нормально работать вместе с Шойгу и Путиным! И делать все, что они скажут. ха..хаВГВильгельм ГегельПолы мыть, унитазы чистить! ХА-ХА!НШНина ШалеваДа даже так. и то вклад в Родину.ВГВильгельм ГегельВаш уровень! Поздравляю!НШНина ШалеваЯ хочу работать в Генштабе помощником Шойгу. И Путина тоже. В первую очередь, запрещу Вас печатать, где бы Вы не были, хоть под землей!ВГВильгельм ГегельВот так же начинали фашисты со своими оппонентами!НШНина ШалеваНа зло Вам, сегодня же напишу заявление о приеме на работу в Генштаб. На должность главного советчика Путина и Шойгу, чтобы Вам запретили писать комменты в мой адрес.Алексей Табаковменя терзают смутные сомнения насчёт "пошёл вперёд"...Алексей Табаковне путайте русофобов с "паханатофобами",это большая разница.В нашем случае,мы не русофобы как раз!Борис Григорьевич СимуковЕщё и сегодня США и их союзнички не отказались от этих бредней поэтому нам жизненно необходим иметь сильную современную армию и прочный союз с Белоруссией и Казахстаном.Алексей ТабаковБелоруссия не самоубийца,а Казахстан пойдёт с Талибаном.Хочу,конечно,ошибаться,но меня терзают смутные сомнения насчёт "наших" азиатов и мусульман внутри страны,а их 25 млн.Не говорю уже про крымских татар,которые просто "обожают" Россию и Путина,затихарились и ждут момента,когда воткнуть нам в спину нож-классика азиатско-мусульманского жанра.НШНина ШалеваВот именно это и делает сейчас наш Президент, модернизирует армию, договаривается с соседями о сотрудничестве.. У нас нет планов завевать ЕС и ШТтаты. А эти сволочи так и лезут к нам. Западникам покоя не дает наша страна.КатеринаНина, успокойтесь... Никто к нам не лезет. Нам бы ещё между собой подружнее быть...Сергей МикульскийК ней лезут. Американцы её достают и спать не дают.Катерина))) :)Алексей Табаковдоговаривается с запрещённой шоблой Талибан в Москве недавно,вы это имеете ввиду?Так про пакт Рибентропа-Молотова все забыли,я смотрю.Чем кончилось,зато все помнят.А эта банда приехала в Москву,навтюхивала на словах свои "фуфлогарантии" нашим "стратегам",счас молниеносно захватили Афган,надеюсь вы в курсе,не собираются останавливаться(америкосы очень удачно разыграли эту карту, а скабеевы и прочие пропагандоны тока и могут трещать,что они "убежали позорно",а на самом деле они подготовили тот самый Талибан,с которым наши дурики в Москве кальян курили,для России.Далее я прогнозирую,все эти "соседи" двинут на запад,а там Таджикистан,Казахстан,который даже сопротивляться не будут,это ж их братья придут,пополнят талибовские ряды и пойдут дальше,а дальше уже мы,а у нас в стране 25 млн.мусульман,так для инфы вам,плюс крымские татары,которые затихарились и выжидают,когда нож в спину воткнуть, и прочие "ребята",которые просто "обожают" Россию и спят и видят,как ей "помочь".Да хохлы ещё,которые всё это понимают,и в парасячем восторге это наблюдают.И как вы думаете,наша армия сможет дать отпор такой неандертальской до зубов вооружённой шобле,целью которой является максимальное распространение ислама?И это в той ситуации,как бы помягче сказать,нехорошей,в которой находится наша страна?Хочу ошибаться,очень хочу,но если получится так,как я мыслю,то донбасские "забавы" покажутся нам детской игрой "Зарница",если вы такую помните.НШНина ШалеваДа, ужас! И у нас нет военных партнеров, никакого военного союза, мы опять в одиночестве. Американцы не так просто оставили Афган, туда заложили бомбу против нас. Разработали трафик наркоты..Алексей ТабаковВот вы сами и сказали,у нас реально нет военных партнёров по известным причинам(это отдельный разговор),и америкосы очень ловко подложили нам в Афгане свинью-это факт,что бы там ни булькали наши зомби-СМИ.Теперь на очереди Ирак,я ниже вам написал про этот возможный вариант.Опять-таки,очень хочется ошибаться,но логика действий "разваливающихся и везде проигравших и удирающих США" по байкам скабеевым и ей подобным,говорит сама за себя.Так что "удирают" америкосы только для зомби-СМИ,на самом деле они всё чётко,к нашему сожалению,просчитали,в Афгане свою задачу решили,и спокойно ушли,а не удрали,как трещат нам в уши.Теперь ждём следующего хода.Но показательно,а чего до сих пор молчит "гарант",все практически лидеры высказались,а этот ни слова.Варианта два:либо это, в который уже раз, хитрожопо-закрученный план Пу,либо уже курит кальян,а что?Есть ещё один вариант,но пока про него промолчу.А вот Лавров в этот раз не выказал своей любимой "озабоченности",а сказал,что пока рано говорить о признании власти талибов.Наверное,признаем тогда,когда наше посольство там сожгут,как американское тогда в Ливии.WWaleryКазахстан скорее ляжет под США, уже во всю там поднимается лютая русофобия. Поэтому быть осторожными и не ошибаться в друзьях, больше полагаться на самих себя.НШНина ШалеваКак раз сейчас. когда наша страна избитая повсюду (Русофобия, провокации, диверсии), сейчас с нашей прекрасной армией необходимо создавать великую Военную Российскую Империю!Сергей МикульскийПро прекрасную армию по зомбоящику узнали? Сказку про колобка почитайте и чем он кончил вспомните.НШНина ШалеваМы на тему нашей армии отправили очень много обращений, когда был еще министр Сердюков. А нам нужно делать открыто военную Империю. С трех сторон это выгодно, оружие наше покупают все, и технологию внедрять в экономику, и страна защищена от вторжений.Сергей МикульскийЕсть у нас сосед с Востока - Китай. Так вот в случае тотальной мобилизации они могут поставить под ружьё 400 млн солдат. Только вдумайтесь! У нас патронов в стране столько нет. Так что про защиту от внешнего врага я очень неуверен.Так будетчувак, тебя бы не мешало в дисбат отправить, вот бы там кончал конкрентно, ежедневно и по несколько раз... в армии ты, конечно, не служил, только по телеку видел....такие как ты там не нужны, а вот дисбат для тебя самое то будетНШНина ШалеваДругие есть методы уничтожения врагов.Александр ЛисовскийДа интересные женщины на этом сайте ( если это не подстава ) . Вы как поисковик в интер. Вам только надо первое слово , а остальное додумываете самостоятельно . Вас послушать , так и жить не хочется . Весь мир неправ , кроме конечно вас.НШНина ШалеваНу и живите на здоровье, не лезьте на такие сайты.Сергей МикульскийНу раз ты такой спец по дисбатам, значит сам там чалился? Если нет, значит ты трепло последнее. А вот Мегрэ из тебя хреновый. Я майор авиации запаса.Алексей Табаковтолько почему-то никто не хочет в такую "империю",а значит делать её не с кем.Это нужно было делать,вернее пытаться делать,т.к.силой не заставишь никого,раньше,но наш паханат занимался и занимается известно чем.Скоро,думаю,будем кальяны скупать.Ситуация такова,что если ребятки-талибаны попрут дальше,а они попрут,то вы будете в парандже ходить,а мы кальянами дымить.Так что про империю забудьте,тут бы страну удержать.Потому что я чего-то предвижу ещё один нехороший шаг для нас,но выигрышный для америкосов-они уйдут теперь ещё и из Ирака,а там остатки и группировки ИГИЛа,тоже запрещённого в России,и что вы думаете,эти ребята будут делать?Правильно,как и в Афгане талибы,они захватят Ирак,а потом будут объединятся с талибами и остальными чуркобесами,люто "любящими" Россию,ну а дальше...я тоже не знаю,чем будем отбиваться от этих "цивилизованных студентов",вооружённых до зубов и воюющих,лучше всех армий с их ядерным оружием впридачу.Алексей ТабаковЭто устаревший план,никто такое в здравом уме делать не будет.По-моему,понятно нормальным людям(кроме ЕГЭшников и профессиональных "патриотов" и прочих наивных глупцов),как уничтожается наша страна сейчас,каким механизмом.И не надо никаких бомбардировок,главное,не мешать "механизму",а малейшие попытки протестов по этому поводу превращать во "врагов" России и извращать смысл их,для этого у нас есть "доблестные" "пророссийские" СМИ и ТВ-передачи,которые все знают.Вот и весь план,всё гениальное-просто.Алексей ТабаковПоказателен выше опрос про развал СССР.Но поезд ушёл...НШНина ШалеваКонечно, план устаревший, никто не собирался бомбить ядером СССР. Но Закулисье постоянно разрабатывает любые цели по уничтожению нашей страны. Как нас уничтожат, потом возьмутся за Китай, главного конкурента.Алексей Табаковво-первых разрабатывают планы,а вот работают по целям.А во-вторых,с чего у вас такая уверенность,что возьмутся за Китай,где сосредочено 90% мировой экономики?Это скорее Китай возьмётся за них со своим неслабым потенциалом.И,кстати,кроме нашего паханата,уничтожить нас реально может только Китай,это так,для инфы вам.ВГВильгельм ГегельАффтор. глубокомысленно поковырявшись в носу,"высосал из пальца" план"Как США планировали обустроить СССР после своей победы в наземной войне"! У него "трава" очень забористая! Не читая "плана "Дропшот" сделал большой "наброс на вентилятор"! Откуда ему это знать, если план содержал 700 страниц, более чем на половину до сих пор засекречен?! Более половины - это более 350 станиц! Видимо, после глубокой затяжки "косяка", аффтор введет американскую коалиции и марсиан с их "смертоносными лучами"!НШНина ШалеваКовыряется в носу или нет, но план то был реальный на 700 страниц.ВГВильгельм ГегельВЫ читать умеете? Аффтор сам написал, что более половины засекречено до сих пор, это более 350 страниц! Откуда он узнал секретную часть? Явный вброс! Аффтор "засланный казачок" ЦРУ!НШНина ШалеваОстальные засекреченные 350 страниц поимели глаза и уши. И ноги. Всегда тайное становится явным.ВГВильгельм ГегельВот пускай он эти ноги покажет! Тогда и тайное станет явным! Только црушники могли знать этот план..Скиф ТуранПлан «Дропшот», при всей своей лихости, имел крайнее условие своего осуществления. Он должен был быть применён только в ответ на агрессивные действия СССР и стран соцблока. Массированное использование ядерного орудия допускалось только в том случае, если советские сухопутные силы перейдут в наступление в Западной Европе. Поскольку ничего такого в помине не наблюдалось, то и до реализации плана «Дропшот» дело не дошло.Так будетесли бы план был приведен в действие, ты, как тебя там, гегель, гугель, мудель, вряд ли бы имел удовольствие настучать на клаве то, что сейчас настучал....короче, ДЯТЕЛ ты либеропедерастныйВГВильгельм ГегельИди в бан! Бот черносотенный!Сергей МикульскийПолная чушь! Какой раздел страны после ядерной бомбардировки? Вся территория СССР была бы сплошным Чернобылем. Фантасмагория чистой воды!ВГВильгельм ГегельЧушь - стопудово! Вся статья бред обкурившегося наркомана!Скиф ТуранПлан «Дропшот», при всей своей лихости, имел крайнее условие своего осуществления. Он должен был быть применён только в ответ на агрессивные действия СССР и стран соцблока. Массированное использование ядерного орудия допускалось только в том случае, если советские сухопутные силы перейдут в наступление в Западной Европе. Поскольку ничего такого в помине не наблюдалось, то и до реализации плана «Дропшот» дело не дошло.ВГВильгельм ГегельВы посчитайте! Считать, то вы умеете? 300 боеголовок (как пишет аффтор -явно наркоман). Это по 10-30 боеголовок на крупные города и миллионы тонн радиоактивных веществ, разносимых по Земле, и уничтожающих все живое! Думаете американцы тупее вас?Скиф ТуранАмериканцы, это сразу видно, на порядок умнее вас, и заранее просчитали сколько нужно зарядов, чтобы не причинить вреда своим военнослужащим. Они знают, в каких местах, высаживать войска чтобы не подвергнуть их заражению. Этими расчётами, да будет вам известно, занимается генеральный штаб армии США, и не один месяц, каждой операцией. Подготовка операций, их логистика, корректирование действий в процессе боёв - компетенция генерального штаба. Но если вы сомневаетесь, в их квалификации, можете их поправить, они обязательно учтут выше ГЕНИАЛЬНОЕ пророчество!ВГВильгельм ГегельГенеральный штаб США под таким именем не существует! И следовательно разрабатывать операции он не может! Учите матчасть. А насчет войны с высадкой, логистикой и т.п., и т.д., то это Третья Мировая война! А вот. что сказал Альберт Эйнштейн про Третью Мировую. Когда его спросили, чем будут воевать в Трертьей Мировой, то он ответил:"Не знаю , чем будут воевать в 3, но в 4 будут воевать камнями и палками!" Эти слова он произнес в 1948 году.Скиф ТуранНу ты и умён, даже знаешь, кто разрабатывает стратегию и тактику войн в США! А кто? Даже сумничал насчёт Эйнштейна! Обалденно широкий у тебя кругозор. НО чтобы расширить твой кругозор даю заголовок и начало статьи из газеты ВЗГЛЯД: "Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией" 24 февраля 2021, 03:30 Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/ Zuma/Global Look Press Текст: Антон Антонов Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ, ТОЖЕ МАТЧАСТЬ НЕ ВЫУЧИЛ?- эрудированный ты наш. Ну выдай ещё что ни будь, посмеюсь!ВГВильгельм ГегельВаша цитата, господин хороший:"комитет начальников штабов вооруженных сил США - вот это ближе к цели! Но нет понятия Генеральный штаб США!ВГВильгельм ГегельА в этой желтой газетенке лузер на лузере!Алексей Табаковда какая разница,как называть сходняк этих америкосов?Вот ведь проблема,генштаб или комитет засранцев штабов ВС США-те же яйца,только в профиль.Потому,чтоб короче было, и пишут генштаб,а не название в полабзаца.Смысл то в другом,что план счас у них за большой лужей всего один,я его выше вкратце описал.И не требуйте источников этого плана,он в нашей повседневной жизни и ситуации в стране.НШНина ШалеваХа..ха, Гегелю виднее,Скиф ТуранЗначит газета ВЗГЛЯД, ошибается? А вы знаете всё! Я в вас не ошибся! Буду долго гордится, что общался с таким знающим человеком. Продолжайте развиваться дальше, вы на правильном пути!ВГВильгельм ГегельПродолжайте читать туфту на взгляде! Au revoir!ВГВильгельм ГегельПо поводу статьи, которую обсуждаем. Аффтор - наркоман со стажем! Обкурился и свои глюки за истину выдает! Au revoir!Алексей Табаковон вам лично исповедовался?ВГВильгельм ГегельСтатью внимательно читали? Там вся исповедь!Алексей ТабаковЯ то внимательно читал,планы по уничтожению СССР реально существовали.И если кто курил,так это тогда америкосы.При чём тут "Аффтор",уважаемый "знайка"?ВГВильгельм ГегельВы, господин хороший, прочли внимательно? Повторяю! Аффтор написал, что из 700 страниц более половины засекречено! Аффтор, под воздействием тяжелых наркотиков, дописал недостающую половину. Это говорит о том, что он или Вольф Мессинг, или сбежал с нарколечебницы.Алексей ТабаковТак,понятно,ещё одна Нина Шалева.Стало уныло,пойду лучше кофейку попью,пока кальяны в моду у нас ещё не вошли.Комментировать
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