❗️⚡️Немецкий концерн Rheinmetall учредил совместное предприятие Rheinmetall Unmanned Vehicles с хорватской компанией DOK-ING для разработки модульных наземных робототехнических комплексов.
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❗️⚡️Немецкий концерн Rheinmetall учредил совместное предприятие Rheinmetall Unmanned Vehicles с хорватской компанией DOK-ING для разработки модульных наземных робототехнических комплексов.