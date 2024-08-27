Это клеймо, которое принёс с собой на Курскую землю ССОшник ВСУ Игорь Александрович Овсянников.Он был уничтожен бойцами группы спецназа "Аид" и интербригады "Пятнашка".
Укронацисты, вторгнувшись в Курскую область, собирались клеймить русских людей
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Ну так...
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7 час.
Лидия
Не зря их поляки называли быдло, т.е. скотина, холопы. Холопы гнули спину на работе на хозяина польского пана. Собственно и сейчас поляки пытаются превратит хохлов беженцев в рабочую скотину, привыкшую клеймит скотину и незаметно сами стали скотами. Суров суд Божий, заслуженный.
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6 час.
VG
Vasily Golov
Сначала население вылавливали,мобилизовали силой доллара,потом насильно вручили клеймо для таврирования- украинизации русских.У нас к ним гуманное отношение,мы же воюем с режимом.а не с ними!
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6 час.
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