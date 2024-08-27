Укронацисты, вторгнувшись в Курскую область, собирались клеймить русских людей

Лидия

Не зря их поляки называли быдло, т.е. скотина, холопы. Холопы гнули спину на работе на хозяина польского пана. Собственно и сейчас поляки пытаются превратит хохлов беженцев в рабочую скотину, привыкшую клеймит скотину и незаметно сами стали скотами. Суров суд Божий, заслуженный.