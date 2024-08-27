Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    Было такое, и на это смотрели сквозь пальцы.МТС с «Билайном» ...
  • Nikolia Vovchenko
    Всё по аналогии с "нашими"банками.Все они только числятся российскими,потому как "стригут здесь бабло" и руководство"...МТС с «Билайном» ...
  • Евгений
    Общество начинает задумываться??? Да общество во все горло орёт уже несколько лет, проклиная тварей которые завозят э...«Дайте нам гражда...

Укронацисты, вторгнувшись в Курскую область, собирались клеймить русских людей

Укронацисты, вторгнувшись в Курскую область, собирались клеймить русских людей

Это клеймо, которое принёс с собой на Курскую землю ССОшник ВСУ Игорь Александрович Овсянников.Он был уничтожен бойцами группы спецназа "Аид" и интербригады "Пятнашка".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Ну так...
Ответить
7 час.
Лидия
Не зря их поляки называли быдло, т.е. скотина, холопы. Холопы  гнули спину на работе на хозяина польского пана. Собственно и сейчас поляки пытаются превратит  хохлов беженцев в рабочую скотину, привыкшую клеймит скотину и незаметно сами стали скотами. Суров суд Божий, заслуженный.
Ответить
6 час.
VG
Vasily Golov
Сначала население вылавливали,мобилизовали силой доллара,потом насильно вручили  клеймо для таврирования- украинизации русских.У нас к ним гуманное отношение,мы же воюем с режимом.а не с ними!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх