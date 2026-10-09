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Регионы России

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В результате атак FPV-дронов в Белгородской области погибла женщина, пострадали несколько человек

В результате атак FPV-дронов в Белгородской области погибла женщина, пострадали несколько человек

Вечером 8 октября в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погибла женщина, сообщили в оперативном штабе региона.

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