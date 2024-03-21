Страна и люди
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Страна и люди

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МВФ одобрил выделение Украине кредита на $880 млн

МВФ одобрил выделение Украине кредита на $880 млн

Международный валютный фонд одобрил выделение киевскому режиму третьего кредитного транша на сумму $880 млн.

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Комментарии
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Alex Nемо
Просто вот интересно, а кому МВФ собирается выставить счета по процентам и выплату долгов после того как от уркаины останутся пятачок с ушами да копытца? Клоун в лучшем случае смоется куда-нибудь под чужим именем, да и деньги в основном расписаны не на его имя в любом случае, экономики страны 404 уже практически не существует, Западные спонсоры чужие долги выплачивать не будут на 100%, да еще и за свои деньги будут глотки всем вокруг и друг-другу рвать... Надеюсь российские политики не собираются вешать долги 404 страны на Россию...
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