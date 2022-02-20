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Разведка стоит на ушах: Баранец указал на страх США из-за российского гиперзвука

Разведка стоит на ушах: Баранец указал на страх США из-за российского гиперзвука

США признают сильное отставание от российского оружия в области гиперзвука. Недавние учения продемонстрировали всему миру мощь российской армии, с которой Западу лучше не шутить, подчеркнул военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

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