Единственный в мире Rolls-Royce Ленина перевезли на временное хранение

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Единственный в мире автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost ("Серебряный призрак") на полугусеничном ходу, входящий в коллекцию Государственного исторического музея-заповедника "Горки Ленинские", впервые за 35 лет покинул Мемориальный гараж, передает корреспондент ТАСС.
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