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Большевики не создавали «украинскую нацию», а русские, украинцы и белорусы были триединым народом

Большевики не создавали «украинскую нацию», а русские, украинцы и белорусы были триединым народом

От Киевской Руси до украинских сепаратистских движений Так называемый «украинский народ», которого в древности никогда не было, исторически связан с русским народом корнями, восходящими к Киевскому государству IX века.

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