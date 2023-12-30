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Житель Белгорода: ВСУ направляли ракеты целенаправленно на детей

Житель Белгорода: ВСУ направляли ракеты целенаправленно на детей

Павел Колядин/ТАСС Житель Белгорода Дмитрий Иванчик, тренер по дзюдо и самбо, офицер в запасе, в беседе с РЕН ТВ выразил уверенность, что 30 декабря украинские националисты целенаправленно били по местам, где находилось много детей.

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