Житель Белгорода: ВСУ направляли ракеты целенаправленно на детей

Павел Колядин/ТАСС Житель Белгорода Дмитрий Иванчик, тренер по дзюдо и самбо, офицер в запасе, в беседе с РЕН ТВ выразил уверенность, что 30 декабря украинские националисты целенаправленно били по местам, где находилось много детей.