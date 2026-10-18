Татарстан башкаласында 17 октябрьдә 1039 ел элек булган температура рекорды яңартылды. Бу хакта ТР Гидрометеорология үзәге хәбәр итә.
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