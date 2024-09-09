Андрей Травников: ремонтные работы на объектах энергетики и ЖКХ в Новосибирске должны завершиться к 1 ноября

Сегодня губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона. С докладом о подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному периоду 2024-2025 гг.
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