Японский премьер извинился за слова чиновников о Курилах

Премьер Японии Сигэру Исиба на заседании бюджетного комитета парламента извинился за слова чиновников, посчитавших «заманчивой» идею захоронения ядерных отходов Москвы и Токио на Курилах в обмен на «возвращение» Россией островов, трансляция идет в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента.
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