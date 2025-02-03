Японский премьер извинился за слова чиновников о Курилах

Премьер Японии Сигэру Исиба на заседании бюджетного комитета парламента извинился за слова чиновников, посчитавших «заманчивой» идею захоронения ядерных отходов Москвы и Токио на Курилах в обмен на «возвращение» Россией островов, трансляция идет в прямом эфире на сайте нижней палаты парламента.