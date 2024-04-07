Главы МИД Франции и Британии заявили о необходимости победы Украины

Министры иностранных дел Франции и Великобритании Стефан Сежурне и Дэвид Кэмерон в материале для британского издания The Telegraph заявили, что проигрыш Украины в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение всего Запада.
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