Русофобия аукнется Вайкуле потерей миллионов

А Кудасов А черепа поверхностно тоже очень похожи. К этому эти красотки и идут.

Владимир Барышев А такие хабалки по жизни, всегда похожи, это типаж такой, некоторых особей, извините сучий, потреблядский! А результаты изменений, отображаются и внешне и особенно внутренне!