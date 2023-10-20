Олег Кравцов. Московские налоговики и прокуратура проверяет российский бизнес певицы Лаймы Вайкуле, которая поддержала снос памятников советским солдатам, которые освобождали Прибалтику от гитлеровцев.
Русофобия аукнется Вайкуле потерей миллионов
Комментарии
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А Кудасов
А черепа поверхностно тоже очень похожи. К этому эти красотки и идут.
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11 час.
Владимир Барышев
А такие хабалки по жизни, всегда похожи, это типаж такой, некоторых особей, извините сучий, потреблядский! А результаты изменений, отображаются и внешне и особенно внутренне!
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10 час.
Владимир Елкин
Черепа похожи, потому что у обеих по одной прямой извилине, как и у большинства зазвездившихся в России скоморохов!
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1 час.
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