Крикунов об Овечкине: «Саша сделает все возможное, чтобы обойти Хоу в следующем году. Он может стать первым номером»

Владимир Крикунов считает, что Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин сделал дубль в матче с «Калгари» (5:4) и разделил с Яромиром Ягром 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх