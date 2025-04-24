Веревочный ракурс: к чему пришел суд по громкому делу о связывании детей

Суд обвинил Евгению и Андрея Лазневых, бывших воспитателей «Бутурлиновского детского дома-интерната (ДДИ) для умственно отсталых детей», в преступлении по статье 156 УК РФ «Неисполнение служебных обязанностей по воспитанию».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии