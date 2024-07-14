Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Японцы жалуются, что Россия отключила Японии маяк, нарушила судоходство и запретила промысел капусты

Японцы жалуются, что Россия отключила Японии маяк, нарушила судоходство и запретила промысел капусты

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. У нас две новости. Одна отличная, а вторая ещё лучше.

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Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Так и есть.
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7 час.
Valentina hohlova
вы там живёте. сами что ли продаёте капусту и крабов. из-за вас у нас ни рыбы ни икры ни капусты.браконьеры вы.
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6 час.
ЕБ
Елена Бреслова
Японы, на о.Сигнальный зацвел хрен...
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5 час.

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