В Белоруссии заявили о намерении стать членом ШОС в ближайшее время

Белоруссия рассчитывает на вступление в качестве полноправного участника в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в ближайшее время, заявил 26 октября премьер-министр Роман Головченко в Бишкеке во время заседания Совета глав правительств организации.
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