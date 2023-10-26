В Белоруссии заявили о намерении стать членом ШОС в ближайшее время

Белоруссия рассчитывает на вступление в качестве полноправного участника в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в ближайшее время, заявил 26 октября премьер-министр Роман Головченко в Бишкеке во время заседания Совета глав правительств организации.