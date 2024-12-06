Экипаж Су-34 разгромил технику и личный состав ВСУ в Курской области

В Курской области уничтожено скопление живой силы и техники противника. По информации Минобороны РФ, экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ ударил по солдатам и технике ВСУ в приграничных районах.