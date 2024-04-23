SUSANIN
ГлавнаяБлогHi-techБизнес Власть Город Финансы Здоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SUSANIN

153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lady lyudmila
    Стесняюсь спросить Евгений ! Откуда такая статистика ? Вы депутат ?Жители России ста...
  • Meerflieger
    #сказочноебали  show must go on   🤔😃Сказочное Бали: в...

Удмуртия стала лидером в ПФО по снижению госдолга

Удмуртия стала лидером в ПФО по снижению госдолга

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году Удмуртия стала лидером в Приволжском федеральном округе по снижению госдолга, уменьшив его на 1 млрд 265 млн рублей, что выделяет республику среди других регионов, большинство из которых нарастили свой долг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх