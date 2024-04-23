Удмуртия стала лидером в ПФО по снижению госдолга

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году Удмуртия стала лидером в Приволжском федеральном округе по снижению госдолга, уменьшив его на 1 млрд 265 млн рублей, что выделяет республику среди других регионов, большинство из которых нарастили свой долг.