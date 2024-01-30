Россиянам раскрыли порядок действий при появлении фурункулов

Дерматовенеролог Елена Владимирова предостерегла от самостоятельного выдавливания фурункулов. Она предупредила, что подобные действия могут привести к осложнениям в виде сепсиса, тромбофлебита и других заболеваний, зачастую угрожающих жизни.