Россиянам раскрыли порядок действий при появлении фурункулов

Дерматовенеролог Елена Владимирова предостерегла от самостоятельного выдавливания фурункулов. Она предупредила, что подобные действия могут привести к осложнениям в виде сепсиса, тромбофлебита и других заболеваний, зачастую угрожающих жизни.
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