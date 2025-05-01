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Sergey Ivanov

Кто- то когда- то от невеликого ума или, напротив, от ума и презрения к русским и всему русскому впервые выпустил поганое это словечко «русскоязычный»- и пошло это словечко гулять по интернету, по СМИ... И вот уже не стало великого когда- то народа! В России нет больше русских! Есть «русскоязычные»! Кто- то, конечно, возразит: Слово это- общее для всех, для кого русский язык- родной. Для татар, башкир, якутов... А на это у меня тоже есть что возразить: Вот во Франции, например, живут французы! И никого не коробит и никто не считает себя национально- ущемленным, хотя во Франции проживает множество народов, и франки- только один из них! Так почему наша власть так вцепилась в это идиотское словечко? Почему она боится назвать русских- русскими? Не потому ли, что ненавидит и боится истинных хозяев России- русских? Которых, напомню, в России- 80%. И по нормам ООН Россия является МОНОНАЦИОНАЛЬНЫМ государством! А кто живет в Херсоне? Что, неужели русскоязычные? Люди непонятной национальности- точнее, вообще без нее? Непонятно откуда взявшаяся толпа, без своей истории, традиций... Которая разве что умеет говорить на русском языке? Или все- таки русские? Такие же, как и мы в России... Разве не русская земля Херсон? Разве не Екатерина Великая своим указом повелела основать верфь и город, дав ему имя Херсон? Разве не русские люди вот уже 300 лет живут в этих краях? Давайте все- таки помнить: Россию создали русские. И создали ее для русских. Не будет русских- не будет и России. И плохо от этого будет всем! В том числе и тем, кто сейчас мечтает скинуть с себя гнет москалей и объявить себя самостийным государством, не имея на то ни исторических, ни национальных оснований. И вот какой парадокс: Стоило только местным националистам провозгласить Незалежность- как вдруг оказалось, что народ этот не имеет ни своей истории, ни своей земли, ни даже своего языка, ибо вся его история- это история России, их земля- земли России, политые кровью русских солдат. И даже язык их- просто исковерканный русский, который они исковеркали только ради того, чтобы хоть чем- то отличаться от клятых москалей...