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Аргументы и Факты

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ФСБ лишила восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья гражданства РФ

ФСБ лишила восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья гражданства РФ

ФСБ России совместно с МВД прекратили российское гражданство восьми выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, действия которых создавали угрозу национальной безопасности страны.

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