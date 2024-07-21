Старт РПЛ, феерия «Зенита» и Глушенкова, 8:8 в матче звезд КХЛ и НХЛ, Чалов едет в ПАОК, Минеев победил Исмаилова и другие новости

1. «Локомотив» и «Акрон» забили пять голов (3:2) в первом матче Мир РПЛ-2024/25, у Воробьева победный мяч и результативный пас.
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