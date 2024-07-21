Старт РПЛ, феерия «Зенита» и Глушенкова, 8:8 в матче звезд КХЛ и НХЛ, Чалов едет в ПАОК, Минеев победил Исмаилова и другие новости

В Кировской области пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту. В нем примут участие представители 12 стран. В чём соревнуются? В громкости хруста при кусании? Белорусы фавориты.

сергей озеров

Это,конечно,засада и пакость в десятой степени.Абсолютно тупая политика руководства Матч ТВ и руководителей РПЛ-не показывать на федеральном канале Оренбург-Спартак или Ахмат-Краснодар для миллионов болельщиков и показывать матч ФНЛ-Химки-Динамо Мх.