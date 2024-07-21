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Не только о футболе

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Старт РПЛ, феерия «Зенита» и Глушенкова, 8:8 в матче звезд КХЛ и НХЛ, Чалов едет в ПАОК, Минеев победил Исмаилова и другие новости

Старт РПЛ, феерия «Зенита» и Глушенкова, 8:8 в матче звезд КХЛ и НХЛ, Чалов едет в ПАОК, Минеев победил Исмаилова и другие новости

1. «Локомотив» и «Акрон» забили пять голов (3:2) в первом матче Мир РПЛ-2024/25, у Воробьева победный мяч и результативный пас.

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Комментарии
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Максим Комаров
Всех Порядочных людей с Победой Зенита!
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8 час.
КУАТ
В Кировской области пройдет мировой чемпионат по огуречному хрусту. В нем примут участие представители 12 стран. В чём соревнуются? В громкости хруста при кусании? Белорусы фавориты.
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8 час.
сергей озеров
Это,конечно,засада и пакость в десятой степени.Абсолютно тупая политика руководства Матч ТВ и руководителей РПЛ-не показывать на федеральном канале Оренбург-Спартак или Ахмат-Краснодар для миллионов болельщиков и показывать матч ФНЛ-Химки-Динамо Мх.
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7 час.

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