Страна и люди
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Страна и люди

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Обвиняемый в нанесении фатальных увечий офицеру ФСБ бывший полицейский уехал в зону СВО

Обвиняемый в нанесении фатальных увечий офицеру ФСБ бывший полицейский уехал в зону СВО

Обвиняемого в нанесении смертельных увечий экс-полицейского отпустили в зону СВО В Нижнем Новгороде суд приостановил следствие в отношении бывшего полицейского Валерия Кулакова, обвиняемого в нанесении фатальных увечий подполковнику ФСБ в отставке.

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