Обвиняемый в нанесении фатальных увечий офицеру ФСБ бывший полицейский уехал в зону СВО

Страна и люди

Обвиняемого в нанесении смертельных увечий экс-полицейского отпустили в зону СВО В Нижнем Новгороде суд приостановил следствие в отношении бывшего полицейского Валерия Кулакова, обвиняемого в нанесении фатальных увечий подполковнику ФСБ в отставке.