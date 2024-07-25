Обвиняемый в нанесении фатальных увечий офицеру ФСБ бывший полицейский уехал в зону СВО

Обвиняемого в нанесении смертельных увечий экс-полицейского отпустили в зону СВО В Нижнем Новгороде суд приостановил следствие в отношении бывшего полицейского Валерия Кулакова, обвиняемого в нанесении фатальных увечий подполковнику ФСБ в отставке.
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