Новак: нефть «Восток ойла» пойдет как на Запад, так и в АТР

Нефть проекта «Восток ойл» будут экспортировать как в западные страны, так и в Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил вице-премьер Александр Новак на церемонии ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода.
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