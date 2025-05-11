В России хотят продумать меры повышения цифровой грамотности школьников

И формирования у детей критического отношения к негативному контенту Совет Федерации рекомендовал ряду министерств совместно с Росмолодежью и Роскомнадзором продумать комплекс мер для развития цифровой грамотности несовершеннолетних.
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