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В Ростовской области поисковики обнаружили останки 10 красноармейцев

В Ростовской области поисковики обнаружили останки 10 красноармейцев

Все они числились пропавшими без вести.Донские поисковики из отряда "Миус-фронт" во время прошедшей осенней экспедиции смогли отыскать останки сразу десяти красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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