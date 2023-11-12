В Ростовской области поисковики обнаружили останки 10 красноармейцев

Все они числились пропавшими без вести.Донские поисковики из отряда "Миус-фронт" во время прошедшей осенней экспедиции смогли отыскать останки сразу десяти красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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