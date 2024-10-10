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Аналитик Солдатенкова: банки часто навязывают ненужные допуслуги при автокредите

Аналитик Солдатенкова: банки часто навязывают ненужные допуслуги при автокредите

При оформлении кредита на покупку автомобиля банки нередко навязывают заемщикам дополнительные услуги, которые далеко не всегда нужны обычному автолюбителю, заявила руководитель направления экспертной аналитики Банки.

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