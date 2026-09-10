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Polsat News: один человек погиб при столкновении поезда и бетономешалки в Польше

Polsat News: один человек погиб при столкновении поезда и бетономешалки в Польше

Пассажирский поезд столкнулся с бетономешалкой в Мазовецком воеводстве Польши, после чего локомотив и вагоны сошли с рельсов.

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