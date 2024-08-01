FT: ЕС и США провели переговоры для предотвращения войны из-за убийства Хании

REUTERS/Akhtar Soomro Дипломаты США и Евросоюза в экстренном порядке провели ряд переговоров на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить начало полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Имаила Хании в Тегеране.
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