FT: ЕС и США провели переговоры для предотвращения войны из-за убийства Хании

REUTERS/Akhtar Soomro Дипломаты США и Евросоюза в экстренном порядке провели ряд переговоров на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить начало полномасштабной войны после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Имаила Хании в Тегеране.