За полгода посетители омских кафе, баров и ресторанов потратили почти 16 млрд рублей. Самый большой оборот в местных заведениях общепита зафиксирован в июне.
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За полгода посетители омских кафе, баров и ресторанов потратили почти 16 млрд рублей. Самый большой оборот в местных заведениях общепита зафиксирован в июне.