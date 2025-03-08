Сотрудницы главка МЧС по РТ приняли участие во флешмобе в честь 8 Марта

Сотрудницы главка МЧС по Татарстану присоединились к весеннему флешмобу в честь 8 Марта. Девушки снялись в видео под песню Челси «Самая любимая», в котором показали себя в красивых нарядах и в служебной форме.
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