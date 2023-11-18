Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Субботнее: Новости из прибалтийской психбольнички

Субботнее: Новости из прибалтийской психбольнички

advisor Финская палата. Тихие, не особо буйные. С нуля часов 18-го ноября финские пограничники, бравые ребята, закрыли основные пункты пропуска на границе с Россией — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Ниирала» и «Иматра».

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