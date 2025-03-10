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Царьград

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Дети выписаны из больницы после ДТП во Владикавказе: угрозы здоровью нет

Дети выписаны из больницы после ДТП во Владикавказе: угрозы здоровью нет

Пятеро детей, пострадавших в результате ДТП на улице Генерала Дзусова во Владикавказе, были выписаны из Республиканской детской клинической больницы Северной Осетии.

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