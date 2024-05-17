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«Он ненавидит Айсылу», – подруга 23-летнего Даниила Чижевского раскрыла тайну его брака с 54-летней приемной матерью

«Он ненавидит Айсылу», – подруга 23-летнего Даниила Чижевского раскрыла тайну его брака с 54-летней приемной матерью

Эта неординарная семейная история не так давно развернулась в Казани. Дочь народного поэта республики Айсылу Чижевская вышла замуж за своего приемного сына Даниила.

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