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США сохранили Индию в списке стран транзита и производства наркотиков

США сохранили Индию в списке стран транзита и производства наркотиков

Трамп сохранил Индию в американском списке крупных стран транзита или производства наркотиков — но в том же документе отдельно похвалил Нарендру Моди за борьбу с незаконным выращиванием опийного мака.

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