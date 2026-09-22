В Рязани проведут ревизию «лежачих полицейских»

Жители областного центра оставили ряд жалоб на состояние искусственных неровностей. В частности, речь шла об участке около школы №43, где «лежачие полицейские» разрушились, из-за чего автомобилисты не сбавляют скорость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С начала года в Р...
- С начала года в Р...
- ХЛ При сжигании сруб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым