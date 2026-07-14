❕ Более 700 животных в Евпатории могут пострадать из-за перебоев в работе генераторов Когда гаснет свет, самыми беззащитными оказываются те, кто не может рассказать о своей беде.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❕ Более 700 животных в Евпатории могут пострадать из-за перебоев в работе генераторов Когда гаснет свет, самыми беззащитными оказываются те, кто не может рассказать о своей беде.