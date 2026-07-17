«Джеймс Уэбб» впервые задокументировал механизм питания сверхмассивной чёрной дыры в центре галактики NGC 4696

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» предоставил первые прямые наблюдения, показывающие, каким образом сверхмассивные чёрные дыры в активных галактических ядрах обходят собственный тепловой барьер и продолжают получать вещество для роста.
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