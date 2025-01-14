ТАСС: по делу экс-замглавы Минэнерго подали гражданский иск на 1 млрд рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министерство имущественных и земельных отношений Крыма подало гражданский иск на сумму 1 млрд рублей к бывшему гендиректору АО "КрымТЭЦ" Тарасу Целому, который проходит по делу бывшего заместителя министра энергетики Петра Нидзельского.
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