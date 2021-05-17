СМИ: конфликт туристов в Сочи закончился перестрелкой

В Адлере произошел конфликт со стрельбой, в котором, по имеющимся данным, участвовали туристы. Как сообщает телеграм-канал "Сочи №1", две компании туристов не поделили парковочное место, "начали с оскорблений, а закончили выстрелами из травмата".