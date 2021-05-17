smi.today

1 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ОМСДОН
    Будет, будет, шашлык из вас кастрюлеголовых будет. Если дернитесь на непризнанные республики.Украинский военны...
  • Valentina Fortuna
    otcerednoe vranje ot hohlov."Приказ стрелять ...
  • евгений черкашин
    Украина и НАТО это разные вещи.Это реалистично: ...

СМИ: конфликт туристов в Сочи закончился перестрелкой

СМИ: конфликт туристов в Сочи закончился перестрелкой

В Адлере произошел конфликт со стрельбой, в котором, по имеющимся данным, участвовали туристы. Как сообщает телеграм-канал "Сочи №1", две компании туристов не поделили парковочное место, "начали с оскорблений, а закончили выстрелами из травмата".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх